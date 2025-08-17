26.2 C
Roma
domenica – 17 Agosto 2025
Offerte

CHiQ Mini Freezer 85L, Porta Reversibile, Termostato Regolabile

Da StraNotizie
CHiQ Mini Freezer 85L, Porta Reversibile, Termostato Regolabile

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €219.99 – €208.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

CHiQ Mini Freezer Single Door 85L Reversible Door Adjustable Thermostat for Cellar, Home, Student Residence, Apartment or Office

Congela e Organizza con Stile: CHiQ Mini Freezer

Scopri il CHiQ Mini Freezer con una capacità impressiva di 85 litri, progettato per ottimizzare ogni spazio. Che tu sia in cucina, in garage, in ufficio o in un dormitorio, questo congelatore compatto si inserisce perfettamente anche negli angoli più stretti, grazie alla sua dimensione ridotta (549557845 mm).

La grande cassetto ti permette di accedere facilmente ai tuoi alimenti congelati, mentre la configurazione multi-strato offre un’ottima organizzazione per una varietà di cibi. Non dovrai più preoccuparti di mescolare tutto: con CHiQ, ogni elemento trova il suo posto.

Vantaggi Pratici del CHiQ Mini Freezer

  • Thermostato Regolabile: Grazie al suo termostato a 4 stelle, potrai impostare temperature tra -18 e -24°C, garantendo una conservazione sicura degli alimenti e rallentando la proliferazione dei batteri.
  • Silenzioso & Efficiente: Con un livello di rumorosità di soli 39db e il rispetto degli standard di efficienza energetica, godrai di un ambiente tranquillo senza rinunciare a un funzionamento economico.

Inoltre, le porte reversibili ti permettono di adattare il congelatore in base alle tue preferenze di spazio, per una flessibilità totale. Con la garanzia di 12 anni sul compressore, puoi avere la tranquillità di un acquisto sicuro.

Non aspettare oltre: trasforma il tuo modo di conservare gli alimenti con il CHiQ Mini Freezer! Vieni a scoprire la differenza nella tua vita quotidiana!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

CHiQ Mini Freezer 85L, Porta Reversibile, Termostato Regolabile

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €219.99 - €208.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 CHiQ Mini Freezer Single Door…

Armolipid Plus – 90 Compresse: Integratore per Cuore & Metabolismo

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €54.87 - €49.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Armolipid Plus - 90 Tablets,…

Smartwatch Uomo Donna Bluetooth Waterproof 1.95″ Pedometro 112 Modi

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €129.99 - €23.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Smartwatch Men Women Bluetooth Calls…

Omino Bianco Detersivo Liquido 150 Lavaggi, Fresco & Delicato

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €13.59 - €11.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Omino Bianco - Liquid Washing…

FBSPORT SUP Inflatable Board 15cm con Paddle Regolabile + Pompa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €169.99 - €161.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 FBSPORT Inflatable SUP Board, Stand…

Articolo precedente
Quartirolo a Carpi: identità e comunità in un quartiere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.