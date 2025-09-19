30.1 C
CHiQ 86L Frigorifero Compatto con Freezer e Fabbricatore di Ghiaccio

Da StraNotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €199.99 – €189.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

Frigorifero a Doppia Porta CHiQ 86L: Stile e Funzionalità per Ogni Spazio

Scopri il frigorifero a doppia porta CHiQ 86L, una soluzione ideale per la tua casa o il tuo dormitorio. Con una capacità di 61 litri per il frigorifero e 25 litri per il congelatore, questo elettrodomestico è progettato per rispondere alle tue esigenze quotidiane senza occupare troppo spazio.

La sua tecnologia senza cornice non solo conferisce eleganza, ma rende anche più facile la pulizia. Con un design compatto che richiede solo 0,24 m² di spazio, è perfetto per ambienti di ogni dimensione.

Caratteristiche Principali

  • Congelatore a 4 Stelle: Ottimo per congelare alimenti e conservare carne a lungo.
  • Controllo della Temperatura Meccanico: Facile utilizzo con diverse impostazioni per un raffreddamento ottimale, supportato da una lampada interna per un’illuminazione migliore.

Vantaggi Pratici

  • **Ottimo Spazio di Conservazione:** La sua capacità combinata permette di organizzare efficacemente cibi freschi e surgelati.
  • **Affidabilità Garantita:** Due anni di garanzia per il frigorifero e dodici anni per il compressore, per una tranquillità duratura.

Non perdere l’opportunità di rendere la tua vita quotidiana più semplice e organizzata. Scegli CHiQ 86L, il frigorifero che unisce stile e funzionalità!

CHiQ 86L Frigorifero Compatto con Freezer e Fabbricatore di Ghiaccio

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.99 - €189.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5

