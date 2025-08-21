Chip e intelligenza artificiale: sfida Usa-Cina in corso

La competizione nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale è sempre più intensa, con Stati Uniti e Cina che si fronteggiano su diversi fronti. Gli Stati Uniti hanno iniziato a allentare alcune restrizioni per le esportazioni, come nel caso di Nvidia, ma rimangono cauti riguardo alle ambizioni cinesi nel settore. Da parte sua, Pechino incoraggia le proprie aziende tecnologiche a sviluppare soluzioni nazionali, mentre Huawei e altre aziende cinesi stanno lavorando per costruire una propria alternativa.

Recentemente, un accordo di tregua ha portato alla rimozione di alcuni divieti, consentendo il flusso di terre rare dalla Cina e di chip dagli Stati Uniti. Nvidia ha ottenuto il permesso di spedire il modello H20, specificamente progettato per il mercato cinese, e sta sviluppando un nuovo chip, il B30A, che sarà inferiore al B300 ma superiore all’H20. Questo nuovo prodotto è atteso per le spedizioni a settembre, un passo importante per ristabilire i ricavi di Nvidia, che aveva subito un calo a causa delle restrizioni.

Il CEO Jensen Huang ha recentemente visitato la Cina e ha siglato un accordo con la Casa Bianca, con cui le aziende americane di chip come Nvidia e Amd dovranno versare una percentuale delle vendite di chip per l’intelligenza artificiale in Cina. Questo accordo sembra stabilire una sorta di tassa per mantenere legami e interdipendenze economiche tra le due nazioni.

Tuttavia, alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti sono preoccupati che anche versioni ridotte dei chip possano compromettere il vantaggio americano nel settore. Mentre Nvidia sostiene l’importanza di mantenere l’interesse cinese, Huawei ha fatto progressi nello sviluppo di chip, sebbene ci siano ancora lacune in termini di supporto software e larghezza di banda.

La Cina, intanto, sta cercando di spingere per una maggiore autosufficienza tecnologica e sta monitorando con interesse la situazione, sollevando dubbi sulla sicurezza dei chip di Nvidia. I negoziati in corso rivelano una crescente asimmetria nell’interdipendenza tra i due paesi, con la Cina che potrebbe aggirare le restrizioni più facilmente rispetto agli Stati Uniti nel diversificare l’approvvigionamento di risorse critiche.