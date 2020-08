Le casse sparano “Faccetta nera” e i bagnanti cantano facendo il saluto romano. Lo stesso fa, in piedi sulla torretta di avvistamento del bagnino, Gianni Scarpa, il gestore di Playa Punta Canna, il lido di Sottomarina di Chioggia già finito nella bufera (e poi al centro di un’inchiesta giudiziaria) a luglio 2017. Un servizio di Repubblica raccontò questo stabilimento balneare arredato con immagini del duce, motti e simboli fascisti, cartelli apologetici con addirittura richiami alle camere a gas, e i deliranti comizi di Scarpa che, davanti a centinaia di clienti, inneggiava al regime e allo sterminio dei tossici.

Chioggia, tolti i cartelli dalla “spiaggia fascista”. Il titolare: “Una goliardata, non chiedo scusa” in riproduzione….

Dopo l’intervento della questura e della prefettura, che fecero rimuovere i cartelli, la procura di Venezia aprì un’indagine per apologia di fascismo (violazione della legge Scelba): ma poi i giudici archiviarono definendo le frasi di Scarpa una “libera espressione del pensiero”.

Tre anni dopo a Punta Canna sembra non sia cambiato nulla: anzi. Un video postato in rete mostra il pomeriggio nostalgico. Scarpa, bandana nera e braccio teso, intona Faccetta nera dalla torretta in spiaggia. Sotto, uomini e donne, seguono il “capo” .

Spiaggia fascista Chioggia, audio del titolare: “Amo il regime, i tossici andrebbero sterminati” in riproduzione….

Il caso Chioggia era diventato una vicenda anche politica: con destra e sinistra a animare un acceso dibattito. In spiaggia, nel 2017, si presentò Matteo Salvini che, a favore di telecamere, disse: “Repubblica non rompa i coglioni ai commercianti”. Il riferimento ovviamente era al commerciante fascista Gianni Scarpa, con il quale Salvini solidarizzò.





