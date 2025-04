Chiofalo parla delle sue famose ex e svela: “Lei mi ha denunciato”

Dal 2017, Francesco Chiofalo ha avuto relazioni con diverse ragazze conosciute al pubblico, tra cui Selvaggia Roma, Drusilla Gucci, Antonella Fiordelisi e Manuela Carriero. Tuttavia, non sembra essere in buoni rapporti con tutte le sue ex compagne. In un’intervista nel podcast Mondo Cash, Chiofalo ha dichiarato che Selvaggia Roma, il cui vero nome non è noto, lo ha denunciato per certe affermazioni fatte in un’intervista. Ha affermato: “Sono stato un buon trampolino di lancio per molte persone”, sottolineando che Antonella Fiordelisi, ad esempio, ha acquisito notorietà grazie a lui e ai suoi follower.

Chiofalo ha accusato le sue ex di non sopportarlo, probabilmente per la sua affermazione che prima di lui non erano famose. Ha anche accennato a una denuncia ricevuta da parte di Selvaggia, che alla fine è stata ritirata. Riferendosi alla sua ex, ha detto: “So che ora ha una bambina e le auguro il meglio”.

I problemi tra Chiofalo e Selvaggia non sono nuovi; nel 2018, Chiofalo dichiarò di volere querelare Selvaggia per molestie, accusandola di contattare ragazze con cui usciva e di parlare male di lui. Ha avvertito anche che registrare conversazioni senza consenso è illegale. Inoltre, ha fatto riferimento a problemi legali legati all’indirizzo di Selvaggia, rendendo difficile procedere con la denuncia. In conclusione, Chiofalo continua a esprimere frustrazione nei confronti delle sue ex, sottolineando l’importanza della libertà di parola e le sue esperienze nel mondo dello spettacolo.