Chiofalo ha coperto il tatuaggio dedicato a Antonella Fiordelisi

La storia d’amore fra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è terminata da tempo, ma purtroppo i due non sono affatto rimasti in buoni rapporti. È notizia di queste ore, infatti, che il bel ghirlandone ha rimosso il tatuaggio dedicato alla sua ex coprendolo con un frego nero. Un gesto chiaro che simboleggia una chiusura netta col passato.

Ecco il video:

Solo qualche settimana fa, per l’appunto, Chiofalo ha dato alla Fiordalisi dell’arpia.

“Con Antonella è stato un amore, grande no. Un amore. Delusione no. Abbiamo avuto una grossa discussione un’estate perché io trovo una notifica sul cellulare del padre dove lui consiglia il calciatore “guarda lui lo sta per prendere il Napoli perché non gli scrivi”. Che consigli dà questo padre a sua figlia? Che persona di grandi principi”.

E ancora:

“Antonella a me fondamentalmente mi odia, di me non fa mai il nome. L’odio è sintomo di amore, mi odia perché non ci sto più insieme. Il padre ci ha fatto lasciare. Io esteticamente le piaccio troppo. Non è un amore folle ma c’è un sentimento. Lei è un’arpia”.

Chiofalo: “Il padre di Antonella ci ha fatto lasciare e le ha suggerito un calciatore del Napoli”

“Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?

Ora capite perché ha addirittura rimosso il tatuaggio, sì?