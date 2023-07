Chiofalo commenta la somiglianza con Daniele di Temptation Island

Francesco Chiofalo e Daniele De Bosis si somigliano? Quando il personal trainer romano quest’anno ha fatto il suo debutto a Temptation Island in molti lo hanno paragonato al suo più celebre predecessore.

Romani, muscolosi, tatuati, coatti: i punti in comune fra Chiofalo e De Bosis sono moltissimi. A parlarne è stato anche lo stesso Francesco che su Instagram ha risposto a una domanda di una fan che chiedeva un suo commento proprio in merito alla somiglianza.

“Effettivamente un po’ ci assomigliamo, però non è che siamo la stessa persona. Non basta avere tatuaggi, avere i capelli rasati, fare palestra ed essere di Roma per essere la stessa persona. Non penso che a lui faccia piacere il paragone con me. Le uniche cose che scrivono sul suo percorso è che assomiglia a me, è terribile”.

Fino al risvolto da busta gold choc: “Volevo scrivergli su Instagram ma ho visto che mi ha bloccato ovunque, forse ce l’ha con me“.

Ma in che senso Daniele di Temptation Island ha bloccato Francesco Chiofalo? Ma soprattutto perché?

“Sono Vittoria, vengo da Roma e ho 32 anni. Sono quattro anni che sto con Daniele e conviviamo praticamente da subito“, ha esordito lei nella clip di presentazione. “Sono io che ho scritto al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo“, le parole di lui, che ha continuato rivolgendosi alla compagna che aveva smentito la dichiarazione: “Non mi stai pressando? Mi hai detto: o novembre o ti lascio, non mi staresti pressando?“. “Va beh, pressando però intanto sono passati altri due anni“, si è giustificata Vittoria. “Ma non è che uno si mette insieme e dice ‘fra due anni voglio fare un figlio’, io non ti ho mai detto di sì ti ho detto vedemo“, ha chiuso Daniele.