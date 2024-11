Chiofalo, 100.000 Euro in chirurgia: “Vittima. Chi ha pagato gli interventi?”

Oggi a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha intervistato Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, per discutere di chirurgia estetica. Chiofalo ha rivelato che gli interventi sul suo corpo hanno superato i 100.000 Euro, ma ha chiarito che i costi sono stati coperti dalle agenzie di moda per cui lavorava. Attualmente è in relazione con un’ex tronista di Uomini e Donne.

Francesco ha spiegato di sentirsi una vittima del sistema legato al mondo della moda e della fotografia. Iniziando come fotomodello, ha sottolineato che le esigenze estetiche erano diverse rispetto ad oggi. Negli anni 2010-2011, la fotografia era prevalentemente analogica, e Photoshop non era così diffuso. Questo significava che il suo aspetto doveva essere praticamente perfetto, poiché le agenzie cercavano parametri facciali specifici. Oggi, grazie alle applicazioni, il gap tra l’immagine sui giornali e la realtà è molto più ampio.

Sostiene che gli interventi di chirurgia estetica erano una richiesta diretta delle agenzie, che finanziavano queste operazioni per soddisfare i requisiti del settore. Chiofalo specifica che, anche se il totale speso appare elevato, in realtà non è stato lui a pagare per gli interventi. Ha descritto di aver affrontato il primo intervento per migliorare la mascella, necessaria per il suo lavoro e di essersi sottoposto a vari trattamenti dentali all’epoca, prima dell’introduzione delle faccette.

Durante la trasmissione, Caterina Collovati ha espresso scetticismo riguardo alla versione di Chiofalo, affermando di non credere che le agenzie siano state l’unica causa dei suoi ritocchi. Ha suggerito che, piuttosto, dovesse ammettere di non sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto e di aver scelto di rifarsi per questo motivo.

Chiofalo continua a interrogarsi su chi sarebbe potuto essere senza i vari interventi subiti, mostrando una certa inquietudine riguardo la sua identità al di fuori del sistema che lo ha spinto a sottoporsi a tali cambiamenti. Questo dibattito sulla chirurgia estetica e le pressioni del settore della moda ha messo in luce le complesse dinamiche tra autostima e aspettative esterne.