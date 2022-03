Si sono tenute nelle giornate del 12 e 13 marzo scorso a Roma le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti (quadriennio 2022-2026) della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, a cui ha fatto seguito l’insediamento e la nomina delle cariche istituzionali nella giornata del 17.03.2022.

Nausicaa Orlandi è stata confermata alla guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per il prossimo quadriennio 2022-2026. La rielezione del Presidente uscente Orlandi è stata decretata per unanimità nel corso della prima riunione del nuovo Comitato Centrale della Federazione Nazionale.

Nell’occasione sono state definite anche le cariche interne del nuovo Comitato Centrale. Confermato anche il Tesoriere, Mauro Bocciarelli. Nuovi a livello nazionale ma conosciuti a livello locale rispettivamente il Segretario Francesca Piccioli, Presidente dell’Ordine Regionale della Toscana, ed il Vice Presidente Martino Di Serio, già vice Presidente dell’Ordine Regionale della Campania.

«La prima riunione di Comitato Centrale ha ribadito la grande comunione d’intenti che anima tutti noi nello spirito di proseguire nel solco tracciato volto a valorizzare e tutelare la professione e la professionalità dei Chimici e dei Fisici – ha commentato Nausicaa Orlandi -. Lo dimostra il fatto che tutte le cariche sono state approvate all’unanimità. Quello che si è concluso è stato un mandato complesso, perché di rivoluzione e transizione delle nostre Professioni».

«La Federazione, con il lavoro svolto, è diventata un punto di riferimento a garanzia degli interessi e dell’equilibrio delle categorie, a supporto degli Ordini e delle Istituzioni. E questa nuova consiliatura, che trova rinnovata energia con colleghi chimici e fisici appartenenti a diversi settori professionali e da tutto il territorio nazionale, si pone in continuità con quella che l’ha appena preceduta e porterà avanti gli obiettivi della categoria in maniera sinergica».

Con queste elezioni si completa il percorso di rinnovo prima degli organi degli Ordini territoriali e successivamente della Federazione Nazionale nelle more della Legge n. 3 del 11 gennaio 2018, che ha visto finalmente entrambe le categorie professionali di Chimico e Fisico essere presenti negli organi direttivi locali e nazionali. Merita ricordare che nella Federazione Nazionale sono presenti ad oggi il 82 % di professionisti Chimici e il 18 % di professionisti Fisici, percentuale che si rispecchia nella nuova composizione della Federazione.

Il Comitato Centrale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, è frutto di una coesione di professionisti chimici e fisici, fortemente motivati, coesi e affiatati, con un programma generale e di dettaglio posto a base della lista Professione Insieme che li ha visti vincenti in queste elezioni.

«Abbiamo voluto chiamare la nostra lista Professione Insieme – commenta Orlandi – perché le nostre professioni sono presenti in tutto il nostro Paese, in tutti i contesti lavorativi, per garantire i diritti alla salute, alla tutela dell’ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla sicurezza di prodotti ed alimenti, all’autodeterminazione, all’uguaglianza, all’equità. Abbiamo ribadito l’importanza del lavorare “insieme” con un programma che vede centrale il supporto ed il coinvolgimento degli Ordini territoriali, poiché solamente insieme si possono raggiungere traguardi importanti per le nostre categorie, mettendo in campo le migliori energie, conoscenze e competenze presenti sul territorio nazionale».

Prosegue Orlandi: «Viviamo un momento storico particolarmente importante per i nostri professionisti, nella piena attuazione di un PNRR che non può prescindere dalle competenze di Chimici e Fisici in temi come salute, ambiente, sostenibilità, innovazione, sicurezza sul lavoro, e nella riorganizzazione più efficiente del SSN con l’istituzione di un SNPS che auspichiamo fin d’ora preveda l’inserimento in organico di più Chimici e Fisici, parimenti al riconoscimento della necessità delle nostre competenze all’interno delle Agenzie per l’Ambiente. Sarà un mandato, inoltre, che vedrà la definizione delle lauree professionalizzanti di Chimico e di Fisico, e che speriamo veda finalmente il pieno riconoscimento delle competenze dei Chimici e dei Fisici, con la revisione del DPR 328/2001».

«Il nostro mandato – commenta infine la Presidente Orlandi – comincia nel segno della partecipazione e dell’unità di intenti che hanno come obiettivo ultimo la conferma per Chimici e Fisici di un ruolo sociale, professionale e politico nel senso più elevato del termine, a garanzia della Professione e dei diritti costituzionalmente previsti della Salute e dell’Ambiente».

I componenti del Comitato Centrale sono i seguenti:

Presidente

Dott. Chim. Orlandi Nausicaa

Vicepresidente

Prof. Chim. Di Serio Martino

Tesoriere

Dott. Chim. Bocciarelli Mauro

Segretario

Dott. Chim. Piccioli Francesca

Componenti

Dott. Fis. Aragno Danilo

Dott. Fis. Berardi Paola

Prof. Fis. Castellano Alfredo

Dott. Chim. Manigrassi Damiano Antonio Paolo

Dott. Chim. Milesi Luigi

Dott. Chim. Nicolì Vincenzo

Dott. Chim. Panzera Giuseppe Salvatore

Dott. Chim. Pozzi Luigi

Dott. Chim. Sinigallia Riccardo

Dott. Chim. Tomasso Renato Alberto

Dott. Chim. Tringali Giuseppe

Il Collegio dei Revisori è costituito da:

Componenti effettivi

Dott. Chim. Congiu Raffaele

Dott. Chim. Gianessi Raffaele

Componente supplente

Dott. Fis. Moresco Paola