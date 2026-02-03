Chimichurri Argentina di Chef Castellani Milano

Da Cucina Franca, ristorante di Via Friuli a Milano, arrivano non solo piatti ma anche piccoli progetti gastronomici. Uno di questi è FrancaChurri, la salsa chimichurri argentina ideata dallo chef Facundo Castellani, ora disponibile in barattolo come prodotto autonomo. Questo condimento nasce in cucina, cresce tra i tavoli del locale ed è diventato quasi un souvenir per i clienti abituali.

Castellani, argentino di origini italiane, è lo chef di Cucina Franca, aperto a Milano insieme a Gianluca Santamato. La sua cucina, frutto di esperienze internazionali, è tecnica ma istintiva, stagionale e con forte attenzione al vegetale. Il chimichurri è presente nel menu del ristorante sin dall’apertura, accompagnando le empanadas, e ha sempre riscosso grande successo. Col tempo ha preso il nome di FrancaChurri, diventando un’estensione dell’identità del locale.

In occasione del primo anniversario del ristorante, lo chef ha preparato alcuni barattoli da regalare a clienti abituali e collaboratori. Le richieste di poterlo acquistare sono state così numerose che la salsa è diventata un prodotto disponibile in vendita all’interno del ristorante. Il barattolo da 120 grammi costa 8 euro.

La ricetta della salsa è segreta, ma lo chef ne svela la struttura: la base è olio, aceto, prezzemolo e paprika, a cui si aggiungono aglio, origano e succo di limone. In Argentina questo condimento è tradizionalmente abbinato alla carne alla brace. A Cucina Franca, tuttavia, amano usarlo in molti modi: sul pesce grigliato, sulla ventresca al forno, ma anche in casa, ad esempio per dare un tocco acidulo e piccante alle patate al forno prima di servirle. FrancaChurri non è concepito come prodotto gourmet fine a sé stesso, ma come un’estensione quotidiana e personale della filosofia del ristorante. Al momento la produzione è limitata.