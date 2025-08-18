Chikungunya in Veneto: nuovo caso autoctono a Verona

Un nuovo caso autoctono di virus chikungunya è stato identificato in Veneto, colpendo un uomo di 69 anni residente a Verona. La Regione ha confermato la diagnosi grazie al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, specializzato nello studio dei patogeni trasmessi da vettori.

L’uomo ha mostrato sintomi, tra cui febbre, rash cutaneo e dolori articolari, a partire dall’8 agosto ed è stato portato al Pronto Soccorso. Attualmente, si stanno svolgendo approfondimenti per determinare se ci siano collegamenti con altri due casi già segnalati.

L’indagine epidemiologica condotta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9 ha permesso di identificare rapidamente i luoghi di esposizione alla zanzara infetta. Queste zone si trovano al confine tra i comuni di Negrar di Valpolicella e Verona e hanno già ricevuto un intervento di disinfestazione straordinaria nei giorni successivi alla prima segnalazione. Sono in corso ulteriori operazioni di disinfestazione nell’area in cui risiede l’ultimo caso.

Per monitorare la situazione, sono stati effettuati test sierologici su soggetti con sintomi compatibili, per rilevare la presenza di anticorpi contro il virus e valutare eventuali infezioni nella zona colpita.