Chikungunya in Italia: casi, sintomi e prevenzione da conoscere

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato diversi focolai di chikungunya, una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara tigre. Questa situazione ha portato a centinaia di casi locali, come spiegato da Massimo Andreoni, infettivologo e direttore scientifico della Società di malattie infettive e tropicali.

Dal 2007, l’Emilia Romagna ha visto più di 200 casi, mentre nel 2017 sono stati segnalati circa 300 casi, soprattutto nella zona pontina del Lazio. Nel 2024, i casi sono scesi a 17, e attualmente nel 2025 ne sono stati confermati 30. Recentemente, un caso a Bologna è stato identificato come non autoctono, poiché la persona ha contratto la malattia all’estero, il che indica che non si sta sviluppando un focolaio in loco.

La chikungunya può presentarsi con sintomi asintomatici, un fattore che complica la prevenzione della diffusione. Infatti, molti portatori del virus non presentano sintomi e possono infettare le zanzare, che a loro volta trasmettono il virus ad altre persone. I sintomi tipici includono febbre alta e dolori muscolari.

A livello globale, la situazione è preoccupante: la Francia ha riportato dodici focolai di chikungunya e circa 800 casi, insieme a 624 di febbre dengue e due di Zika. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiesto interventi urgenti per prevenire possibili epidemie di chikungunya, evidenziando che i sintomi sono simili a quelli di altre malattie virali, rendendo la diagnosi difficile.