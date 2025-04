Chihuahua online? Attenzione alla truffa! La storia di Kiwi, il cane “a sorpresa”

Sempre più persone acquistano online, inclusi i cuccioli. Una storia esemplare è quella di Jordan Skye, una donna della Florida che nel 2020 ha comprato un Chihuahua a pelo lungo tramite un annuncio online. Il prezzo era conveniente e le foto l’hanno colpita. Nonostante l’assenza di garanzie, Jordan ha affrettato l’acquisto, immaginando il nuovo cucciolo come parte della sua famiglia. Quando Kiwi è arrivato, inizialmente sembrava corrispondere alla descrizione, ma con il tempo la donna ha notato che il cucciolo cresceva in modo sorprendente, cosa anomala per un Chihuahua. I suoi dubbi si sono intensificati quando ha realizzato che Kiwi non era affatto un Chihuahua. La sua crescita lo portò a superare le dimensioni di un cane toy e i suoi tratti fisici si discostavano completamente dalla razza dichiarata, rivelando che era un meticcio di taglia media. Questa esperienza ha messo in luce l’assenza di controlli rigorosi nella vendita di animali online e ha sollevato questioni etiche sul benessere degli animali e sulla responsabilità degli acquirenti. La storia di Kiwi è stata condivisa online e ha attirato l’attenzione per il suo tono ironico, diventando virale. Ora Kiwi ha circa cinque anni e, nonostante sia stato venduto per un Chihuahua, Jordan è molto affezionata e non è interessata alla frode subita. Questo racconto evidenzia come l’amore per un animale trascenda l’aspetto fisico e il pedigree, sottolineando l’importanza di fare scelte consapevoli e l’etica dell’adozione rispetto all’acquisto.