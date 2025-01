Chiesto l’annullamento del televoto del Grande Fratello: i fan scrivono al Codacons

Il televoto del Grande Fratello ha suscitato polemiche simili a quelle degli Squid Game, con due principali protagoniste, Shaila Gatta ed Helena Prestes, in competizione per rimanere nella casa. A differenza delle edizioni precedenti, il pubblico ha la possibilità di scegliere chi eliminare. A 48 ore dall’apertura del televoto, sono emerse accuse furiose tra i fan: i sostenitori di Shaila hanno richiesto l’annullamento delle votazioni, sostenendo che i fan di Helena stessero votando da Paesi esteri, infrangendo le regole stabilite.

Secondo il regolamento del Grande Fratello, infatti, i voti sono validi solo se provenienti dall’Italia. Gli “shailenzi” hanno accusato gli “heleners” di utilizzare VPN per mascherare il loro luogo di voto dal Brasile e da altre nazioni. Questo ha portato a una serie di discussioni infuocate sui social media, in particolare su Twitter e TikTok, dove si è creata una vera e propria faida tra i diversi fan club. Sono state aperte room per organizzare petizioni e allerta al Codacons, con l’intento di far luce su queste presunte irregolarità nei voti.

D’altro canto, i sostenitori di Helena si sono difesi affermando che sono stati gli “shailenzi” a utilizzare bot e account falsi per manipolare i risultati. Hanno replicato alle accuse sostenendo di avere prove di come gli avversari si siano autodenunciati nell’uso di strumenti illeciti per ottenere voti. La rivalità si è intensificata al punto da coinvolgere anche fan di celebrità come Elodie, che sono stati invitati a sostenere la causa di Helena per il televoto.

La situazione ha reso il televoto una vera e propria guerra sociale, con il ritorno di figure familiari come Dayane Mello e Stefania Orlando, confermando un clima di tensione e competizione feroce. Gli utenti si sono divisi in fazioni, rincorrendo l’obiettivo di far emergere la propria beniamina, sottolineando la frustrazione e l’eccitazione che corrispondono a dinamiche popolari nei reality show. Mentre il clamore cresce, la comunità del Grande Fratello aspetta di vedere come si risolverà questa disputa, intensificando ancora di più l’attenzione su questa edizione del programma.