Chiesa via dalla Juve?

La Juventus potrebbe presto salutare Federico Chiesa. L’esterno italiano potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato considerando le molte offerte in arrivo dalla Premier League e che la Juventus, per monetizzare, può contare molto sulla sua cessione.

L’ex Fiorentina non ha trovato l’accordo con il club bianconero dopo una lunga trattativa e ora potrebbe dire addio davanti ad una offerta adeguata.

Chiesa piace molto in Premier League. Sulle sue tracce, ormai da tempo, ci sarebbero infatti

Liverpool e Newcastle. I Reds, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, mentre la Juventus per il momento continua a chiederne 60.

Una differenza colmabile con l’inserimento di qualche bonus. La fumata bianca potrebbe essere molto più vicina di quello che si pensa con Chiesa che direbbe addio anche al Fantacalcio.



L’ultima non è stata di certo una stagione positiva per Federico Chiesa. I continui problemi fisici hanno messo a dura prova la stagione dell’esterno bianconero che ha collezionato appena 21 apparizioni mettendo a referto appena 2 gol e 5 assist. Un bottino troppo magro per l’ex Fiorentina, considerando il suo alto valore in sede d’asta. Per questo la sua fanta-media è stata appena del 6,60. Vedremo intanto quale sarà il suo futuro, con la speranza che sia possibile puntare ancora su di lui a lungo al Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos