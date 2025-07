Chiesa torna in Serie A? Le ultime sul suo futuro calcistico

Federico Chiesa è vicino a un possibile rientro in Serie A dopo un anno deludente al Liverpool. La sua esclusione dalla lista per la tournée in Asia da parte del tecnico Arne Slot segna il probabile epilogo dell’avventura dell’attaccante, che ha disputato solo 14 partite, totalizzando 104 minuti in Premier League e realizzando un gol con due assist.

Arrivato ad Anfield dopo un tumultuoso addio alla Juventus, Chiesa non ha mai affermato il suo ruolo, risultando un vero e proprio comprimario. Le aspettative erano elevate e il suo trasferimento è costato 13 milioni di euro più bonus, ma il rapporto con l’allenatore non ha mai preso il volo, contribuendo a una stagione contrassegnata da performance sottotono.

In base alle ultime indiscrezioni di mercato, il Liverpool sarebbe disposto a cederlo per circa 10 milioni di euro, nonostante l’alto stipendio di 7 milioni all’anno, che rappresenta un ostacolo per le potenziali acquirenti. Tuttavia, in caso di trasferimento, Chiesa dovrà essere pronto ad abbassare le sue pretese.

Per quanto riguarda le destinazioni, il Napoli sembra al momento la squadra più interessata. Sotto la guida di Antonio Conte, Chiesa potrebbe riscoprire il suo potenziale. Oltre al Napoli, anche il Milan e l’Atalanta potrebbero valutare il giocatore, sebbene le sue reali opportunità con il club rossonero appaiano più complicate a causa della presenza di altri attaccanti di talento. La Roma, infine, rimane un’opzione in sospeso, specialmente considerando l’interesse di Gasperini, ma nulla è ancora definito. Con il mercato in fermento, le prossime settimane potrebbero riservare sorprese.