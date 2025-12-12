Chiesa in subbuglio negli Stati Uniti

In una chiesa cattolica, un gruppo di personaggi si riunisce intorno al loro parroco, monsignor Wicks. Tra loro ci sono un medico alcolizzato, un autore di best seller con tendenze politiche di destra, una violinista con problemi di dolore cronico, un’avvocatessa e suo figlio adottivo, un opportunistico socialite. Tutti questi personaggi sono accomunati dalla loro superficialità e dalla mancanza di empatia.

Arriva poi il giovane prete Jud, che cerca di portare una ventata di freschezza e compassione nella comunità. Tuttavia, il monsignor Wicks lo percepisce come una minaccia e inizia una campagna di guerra psicologica contro di lui. Le cose si complicano quando Wicks viene ucciso durante una funzione religiosa e l’investigatore Blanc viene chiamato a risolvere il caso.

Il film “Wake Up Dead Man” si concentra sulla critica alla combinazione di cristianesimo e politica di destra, sull’intolleranza e sulla misoginia all’interno della chiesa. Tuttavia, il film mostra anche una debolezza strutturale nella serie “Knives Out”, ovvero la mancanza di sviluppo dei personaggi secondari. I parrocchiani di Wicks sembrano più decorativi che veri personaggi, e le loro discussioni e accuse diventano monotone. Il film è comunque una satira politica che critica l’alleanza tra cristianesimo e destra politica.