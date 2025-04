CHIELLO “Disegni” è il nuovo album

L’11 aprile esce “Scarabocchi”, il nuovo album di inediti di Chiello. Questo lavoro rappresenta un viaggio nei pensieri crudi e autentici dell’artista, caratterizzato da testi viscerali e sonorità evocative. Ogni traccia dell’album svela un mosaico emotivo, che oscilla tra nostalgia, tormento e speranza. Un estratto evocativo dei suoi testi recita: “Non mi riconosco più sulla carta d’identità… Ho i capelli più corti… Fumo una sigaretta e lascio scorrere i ricordi”.

A partire dal 2 maggio, “Scarabocchi” sarà disponibile anche in formato fisico, sia in CD che in vinile. Per i fan più devoti, Universal offrirà due edizioni limitate: un CD autografato con miniposter e un vinile firmato con un poster esclusivo, entrambi numerati e prenotabili sullo store ufficiale.

Inoltre, Chiello annuncia “Chiello Live 2025”, un tour che porterà la sua intensità musicale sui palchi dei principali club italiani. Le prime date includono il 4 maggio al Mamamia di Senigallia, il 6 maggio alla Casa della Musica di Napoli, il 7 maggio all’Atlantico Live di Roma, l’11 maggio all’Alcatraz di Milano, il 14 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 16 maggio al Vox Club di Nonantola (MO), il 18 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, e il 19 maggio al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO).

Per acquistare i biglietti, sono disponibili tramite Ticketone. Chiello è anche attivo sui social, con profili Instagram e TikTok dedicati.