Chiedono a Signorini di squalificare Daniele Dal Moro e lui risponde

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha imposto ad Alfonso Signorini di seguire una linea più dura con il suo Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha rischiato più volte una squalifica, come successo a Edoardo Donnamaria. Eppure, nonostante tutte le premesse, il vippone non è mai stato allontanato dalla Casa di Cinecittà. Per questo motivo una telespettatrice ha inviato al conduttore una lettera per chiedere spiegazioni.

“Egregio direttore, ho apprezzato molto i suoi discorsi durante le dirette di questa edizione del Grande Fratello Vip per fare comprendere ai concorrenti che esistono limiti che non possono essere superati, nelle azioni così come nel linguaggio. Quello che auspico, anzi mi auguro, è che si applichi la medesima giusta severità a tutti. Mi spiego. La sera stessa dell’uscita per squalifica di Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro urla senza controllo contro la signora Marzoli: ma Dal Moro aveva ascoltato le sue parole durante la trasmissione? Il giorno dopo il povero Dal Moro confessa che si sente addirittura oppresso dal veemente desiderio della signora Marzoli e prosegue rivelando particolari intimi della ragazza, senza rispetto, nella maniera più volgare e cattiva”.

E ancora:

Spero davvero che nella puntata di lunedì anche il signor Dal Moro verrà ammonito. Sono quasi sollevata che Oriana Marzoli sia finalista e non mi meraviglia che goda di tanto seguito fra il pubblico. Sono convinta che molte femministe, come me, la sostengono. Lo dico mentre ascolto Dal Moro ribadire per la milionesima volta di essere preso in giro da Oriana. Qual è la sua colpa? È una donna libera, franca, esuberante, simpatica, sensibile (eh sì, non è una qualità esclusiva del signor Dal Moro) forte, bella. Un po’ troppo per non turbare l’orgoglio maschile, o meglio, l’ego smisurato di Daniele Dal Moro”.

La lunga lettera si è poi così conclusa:

“Oriana Marzoli, al di là del linguaggio a volte sopra le righe e della sua disarmante franchezza, è stata la sorpresa più bella di questo Gf Vip. Continuerò a sostenerla e spero di cuore nella sua vittoria. Grazie per aver letto le mie considerazioni”.

Signorini, la sua risposta alla lettera.

Alfonso Signorini a tal proposito ha risposto via Chi:

“Lei ha ragione. Oriana è una bella scoperta di questa edizione. Una donna libera, a volte eccede in un linguaggio troppo colorito, ma sa sempre cogliere l’aspetto costruttivo e positivo della realtà. Il primo posto da finalista se lo merita a pieni voti. Quanto a Daniele, non è cattivo, ma è sicuramente ego riferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare. Un carissimo saluto”.

Insomma, Dal Moro può tirare un sospiro di sollievo: non sarà squalificato.