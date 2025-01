“Chiedo a chiunque voglia farsi avanti”: l’appello che non si può ignorare

La portavoce dell’associazione “Zampe D’Oro” di Reggio Emilia ha lanciato un appello toccante per richiedere nuovi volontari, sottolineando l’importanza di un sostegno per il rifugio che ospita attualmente 12 cani e quasi 20 gatti. L’associazione, attiva da oltre vent’anni, si dedica a garantire una vita dignitosa agli animali in difficoltà, proponendo un ambiente familiare e accogliente senza gabbie, eccetto per i gatti necessitanti di cure specifiche. La portavoce ha esortato chiunque voglia impegnarsi a farsi avanti, poiché il rifugio affronta quotidianamente sfide e ha bisogno di aiuto esterno per soddisfare le esigenze degli animali.

Nel 2025, “Zampe D’Oro” intende avviare un programma per i volontari che richiederebbe solo poche ore al mese, ma che sarebbe fondamentale per l’organizzazione, soprattutto nella raccolta di cibo. La sede si trova a Cella, una frazione di Reggio Emilia, e l’atmosfera è caratterizzata da un forte senso di comunità e dedizione verso gli animali. I gestori e i visitatori collaborano per creare un ambiente in cui ciascun animale possa ricevere le cure di cui ha bisogno, operando con creatività e passione. L’appello è un invito a contribuire a una missione solidaristica che mira a garantire il benessere e la protezione degli animali meno fortunati.