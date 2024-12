Chico Forti risponde a Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli: motivi dell’archiviazione dell’indagine

Chico Forti, detenuto in Italia con condanna all’ergastolo, è stato oggetto di un’inchiesta per presunte minacce verso i giornalisti Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Le accuse sono scaturite da una segnalazione di un altro detenuto nel carcere di Montorio a Verona e sono state riportate al sacerdote Carlo Vinci, garante dei diritti dei detenuti. Vinci ha avvisato Travaglio, il quale ha immediatamente informato il procuratore di Verona, Raffaele Tito, dando inizio a una indagine preliminare.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Verona, hanno raccolto testimonianze e analizzato i fatti, portando a un “quadro sostanzialmente confermativo”, secondo Tito, ma senza elementi sufficienti per configurare reati o individuare sospetti. Dopo l’archiviazione del caso per mancanza di prove, la questione è approdata in Parlamento grazie a un’interrogazione del deputato Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra) rivolto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha evidenziato la complessità del caso, sostenendo le affermazioni del procuratore.

La vicenda ha suscitato un acceso dibattito politico, con alcuni legali che hanno definito l’iniziativa come “speculativa”, in particolare il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi, il quale ha espresso preoccupazione per il rischio di “processi mediatici” contro Forti, già coinvolto in un lungo iter giudiziario negli Stati Uniti. Chico Forti, condannato negli USA per l’omicidio di Dale Pike e trasferito in Italia nel 2024, è una figura controversa. Le accuse di intimidazione ai giornalisti hanno riacceso l’attenzione mediatica sulle sue vicende, generando polemiche sui confini tra cronaca e speculazione.

Nonostante l’archiviazione del caso, le divisioni tra coloro che vedono Forti come una vittima di ingiustizia e chi ritiene importante rispettare le sentenze e i procedimenti legali continuano a persistere, alimentando un dibattito che sembra lungi dall’essere risolto. La questione delle presunte minacce ha messo in evidenza le complessità della giustizia e dei diritti umani in contesti carcerari, così come la questione della libertà di stampa in relazione a personaggi controversi.