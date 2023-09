Chicco Testa e Ultima Generazione, lo scontro prosegue sui social

Lo scontro in tv tra il manager Chicco Testa e l’attivista di Ultima Generazione, finito su tutti i siti e che ha scatenato polemiche e dubbi sulla effettiva ‘preparazione’ dei giovani ambientalisti, non accenna a placarsi e prosegue sui social. La giovane attivista del movimento ambientalista è stata protagonista lunedì di uno scontro infuocato nel corso di ‘Quarta Repubblica’ di Nicola Porro con il manager Chicco Testa, che l’ha incalzata con una serie di domande rispetto alle quali la ragazza è apparsa in difficoltà. Il giorno seguente la giovane ha pubblicato un video in cui tenta di spiegare meglio le sue ragioni e si rivolge direttamente a Testa: “Chicco Testa è convinto che l’Italia non investa nulla nel fossile…evidentemente il fossile ha investito molto in Chicco Testa per fargli negare l’evidenza”, affonda l’ambientalista. Pronta e secca la risposta, sempre via social, del manager: “Sono prestiti e garanzie non investimenti. Ma forse non conoscete la differenza”, scrive.

Chicco Testa è convinto che l’Italia non investa nulla nel fossile…

evidentemente il fossile ha investito molto in Chicco Testa per fargli negare l’evidenza. #UltimaGenerazione #QuartaRepubblica #GovernoMeloni #alluvione @chiccotesta pic.twitter.com/FmbtJfpFtU — Fondo Riparazione | Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) September 12, 2023