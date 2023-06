Chicco Set di Slip in cotone, Bambine e ragazze

Set composto da 4 mutandine con diverse fantasie. Comode mutandine e dalle fantasie adatte sia a un bimbo che a un bambino. questo capo è stato realizzato con cotone proveniente da una filiera gestita responsabilmente, perché Chicco vuole garantire ai nostri bambini un futuro migliore.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 30,5 x 23,8 x 1,9 cm; 120 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 febbraio 2021Produttore ‏ : ‎ ChiccoASIN ‏ : ‎ B08XK7T6GZNumero modello articolo ‏ : ‎ 09011563000000Categoria ‏ : ‎ Bambine e ragazze

ALLA MODA: La confezione include 4 mutandine moderne, alla moda e con diverse fantasie. Sono realizzate in morbido tessuto

100% Cotone

Chiusura: Coulisse

Lavabile in lavatrice

Casual

COMODI E PRATICI: Questi slip Chicco permettono una vestibilità confortevole e rilassata. Sono dotate di un morbido elastico in vita, per un confort elevato

15,29€