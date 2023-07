Chicco Accappatoio per Bambino, Bambini e Ragazzi

Accappatoio Chicco da bambino. Accappatoio con all over di dinosauri e particolari azzurri. Accappatoio con cappuccio, cintura e tasche. La taglia 12 anni corrisponde alla 11-12 anni. Capo realizzato seguendo gli standard OEKO-TEX.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 30 x 20 x 10 cm; 1 KgDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 marzo 2023Produttore ‏ : ‎ ChiccoASIN ‏ : ‎ B0B39MS453Numero modello articolo ‏ : ‎ 09000252000000Categoria ‏ : ‎ Bambini e ragazzi

Accappatoio con all over di dinosauri e particolari azzurri.

100% Cotone

Chiusura: Stringata

Lavare in lavatrice

Alla moda

Accappatoio con cappuccio, cintura e tasche.

36,90€