Chicco Accappatoio Ippopotamo Bambino, 24+ Mesi, Blu, 24 x 30.5 x 7 cm

Divertente e colorato accappatoio con cappuccio in morbida spugna. Confezionati in pratiche buste richiudibili.

La nuova collezione propone modelli che rispondono a elevati standard di qualità, sia per i materiali utilizzati che per gli eleganti ricami e decorazioni, differenziati a seconda della linea.

Disponibili in diverse colorazioni, rispondono a diversi momenti d’uso, rendendo il momento del bagno una occasione divertente soprattutto per i bambini più grandi.

Confezionati in eleganti scatole regalo o in pratiche buste richiudibili. Quattro diverse linee per soddisfare le esigenze di mamme e bambini, differenziate per stile e per fasce di prezzo.

Morbidissima spugna ricamata, per rendere il momento del bagno ancora più dolce e piacevole!

Spugne morbide e colorate…e il bagnetto si riempie di dolci risate!