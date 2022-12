Chicca Donnamaria prende posizioni contro Antonella Fiordelisi?

Chicca Donnamaria è intervenuta in favore del figlio Edoardo dopo averlo visto ieri sera stare male per Antonella Fiordelisi.

Durante la crisi di Edoardo, il vippone si è rivolto alla telecamera e ironicamente – ma con le lacrime agli occhi – ha chiesto ai suoi fan di mandargli un aereo con su scritto cosa fare. “Vi mettete tutti insieme e mi mandate un aereo con scritto ‘ti consiglio di fare così’, con scritto cosa devo fare“. Questo perché lui, come ha confessato poi ad Antonella Fiordelisi, non riesce a stare dentro la casa senza di lei.

“In questi giorni sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come gli ultimi tre giorni. Io qua dentro senza di te non riesco a starci, anche se fuori spero di sì. Ogni cosa che devo fare qua dentro se io non sto bene con te mi sembra impossibile”.