CHIC: Ricordando ALFA ANDERSON, Voce Iconica della Band

La discomusic perde una delle sue voci più iconiche: Alfa Anderson, cantante di alcuni dei più grandi successi dei Chic, è scomparsa all’età di 78 anni. La notizia è stata diffusa sui social media da Nile Rodgers, cofondatore della band, senza rivelare la causa del decesso.

Nata il 7 settembre 1946 ad Augusta, in Georgia, Alfa Anderson mostrò un talento naturale per la musica fin da piccola, componendo il suo primo brano a tre anni. Inizialmente, il suo percorso non sembrava orientato alla musica, poiché si dedicò agli studi presso il Paine College e poi alla Columbia University, aspirando a diventare insegnante. Nonostante ciò, continuò a cantare nei cori scolastici, debuttando come corista al Carnegie Hall nel 1976 con Cannonball Adderley. La sua carriera decollò quando, nel 1977, fu invitata a unirsi agli Chic grazie a Luther Vandross.

Con Anderson, gli Chic divennero ancora più celebri, soprattutto dopo l’uscita di Norma Jean Wright nel 1978. La sua voce potente caratterizzò album storici come C’est Chic (1978) e Risqué (1979), contenenti brani timeless. Gli Chic non furono solo una band, ma rappresentarono una rivoluzione culturale nella discomusic alla fine degli anni ’70, abbattendo barriere razziali e di genere.

Il contributo di Anderson ai Chic andava oltre le performance vocali. La sua presenza su palchi iconici come Soul Train e Top of the Pops, oltre a partecipazioni in progetti come We Are Family delle Sister Sledge e Diana di Diana Ross, evidenziò il suo ruolo fondamentale nel sound della discomusic. La sua voce rappresentava la fusione di sofisticatezza e ritmo tipica dei Chic.

La perdita di Alfa Anderson serve a ricordare l’impatto duraturo dei Chic nella cultura musicale. Sotto la direzione creativa di Nile Rodgers e Bernard Edwards, i Chic trasformarono la discomusic in un’arte sofisticata, lontana dagli stereotipi. Alfa Anderson, con la sua voce unica, è stata essenziale in questa trasformazione, offrendo momenti indimenticabili e contribuendo a un’eredità musicale vivente.

Come solista, Anderson continuò a registrare e esibirsi. Nel 2013 pubblicò il singolo Former First Lady of Chic e nel 2017 l’album Music from My Heart. Ha intrapreso un tour internazionale con ex membri dei Chic e collaborò a progetti di successo anche in tempo recente.