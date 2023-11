Chiavetta USB a piena capacità Super piccola Pen Drive 64GB 32GB 16GB 8GB 4GB Pendrive Memory Stick USB impermeabile

1. USB 2.0. Trasferimento dati ad alta velocità e stabile.

2. Plug-and-play, nessun alimentatore esterno richiesto.

3. Stoccaggio a stato solido, impermeabile ed elettromagnetico.

4. Supporta tutti i sistemi di computer correnti.

5. Le velocità cambiano a seconda dei tipi di file in fase di trasferimento e computer.

6. design super mini portatile.

7. Unità a basso profilo per notebook, tablet, tv e sistemi audio per auto.