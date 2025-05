Chiavetta USB 16GB in Metallo con Luce LED – 2 Pezzi

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Luca Toti

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime e carine.

Review: Corpo in metallo, dimensioni contenute, parte posteriore trasparente con luce led di attività e asola per eventuale laccio o gancio. Tutto quello che serve, essenziale ma pratico da maneggiare e riporre. Ne ho comprate tante di questo marchio e fattura e devo dire che sono estremamente soddisfatto. E’ vero che sono solo USB2 ma, come dice il detto…chi va piano va sano e va lontano. Non ho mai avuto problemi di affidabilità con queste Pen drive, cosa che invece non mi è successa con le più veloci USB 3.0 o 3.1, anche di marchi più blasonati, che qualche problemino me lo hanno dato. Secondo me, sono perfette.

Reviewer: Marco

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Buone, come da descrizione.

Review: Buone, veloci ed efficaci. Unico neo il tappo che si separa dalla pennetta (soggettivamente), molto piccolo è facile perderlo. Spedizione veloce e senza problemi.

Reviewer: Domenico

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buone per un uso senza pretese

Review: Tre chiavette USB2 di buona fattura tutto sommato, arrivano in una bustina trasparente da espositore in tre colori diversi. Un pò difficoltoso rimuovere il tappo ma in questo modo si evita di perderlo facilmente, quattro stelle perchè quando comincia a riempirsi la velocità rallenta.

Reviewer: Claudio

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime chiavette USB per archiviazione.

Review: Chiavette in metallo robusto ed eleganti, dotate di luce led che aiutano a visualizzare il trasferimento dei dati, ottime per l’archiviazione di documenti, musica e foto; la velocità non è eccezionale in quanto si tratta dello standard 2.0 ma nel complesso presentano un eccellente rapporto-qualità. Impeccabile il funzionamento, più che consigliato l’acquisto.

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Soddisfatta

Review: Ottimo acquisto – compatte e ben fatte

Reviewer: Carlo

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ok

Review: Buone, ok.

Reviewer: gino martorelli

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buone

Review: Buone le uso ancora nessun problema

Reviewer: Remo66

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Utile ma lenta

Review: Risultata da dei test con uguali usb2.0 molto lenta nel up load. In generale funziona.

Reviewer: Philip Broadbent

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Great value. They all accepted data exactly as expected.

Reviewer: Client d’Amazon

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title:

Review: Fonctionne nickel

Reviewer: CHRISTINE ROQUIT

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Parfait

Reviewer: diesse44

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: ja comprei , sempre otimo

Reviewer: kk001

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Diese USB-Sticks haben mich überzeugt, da sie nun seit über vier Jahren einwandfrei funktionieren. Sie waren für meine Zwecke immer ausreichend und haben sich als zuverlässig erwiesen. Wer einfache USB-Sticks für alltägliche Aufgaben sucht, bekommt hier ein solides Produkt, das lange hält.Was mir gefallen hat:Alle drei Sticks funktionieren seit Jahren ohne Probleme.Für alltägliche Zwecke absolut ausreichend.Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.