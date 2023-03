Chiavetta Android TV CosMEDIA Android 11 | Sistema operativo Google TV 4K con certificazione Netflix 2GB RAM 8GB ROM Dual Wi-Fi 2.4G/5G 4K HDR AV1 Certificato 4K Google/ Disney+/Prime Video

COSMEDIA GOOGLE TV STICK META C1 è un dispositivo ANDROID 11 di nuova generazione con cui puoi goderti le tue applicazioni e i tuoi giochi preferiti, il suo formato stick ti consente di trasportarlo ovunque e non perdere nulla ovunque tu sia, WIFI dual-band in modo da avere la massima connettività possibile, immagine 4k, Bluetooth 5.0 e il potente e nuovo pacchetto di funzionalità di GOOGLE TV con cui puoi duplicare lo schermo di altri dispositivi poiché supporta Chromecast, avrai il tuo assistente vocale per chiedere più funzioni e avere un tempo più lungo vita facile grazie all’Assistente Google integrato, tutto controllato con il suo telecomando BT leggero, ma veloce ed efficiente che ti consente di accedere rapidamente a diverse applicazioni grazie ai suoi pulsanti di accesso diretto.

✓ Google TV STICK certificato Google, Google Assistant, supporta Chromecast integrato con Google TV in 4K HDR. Puoi goderti video 4K Ultra HD e audio coinvolgente tra cui Prime Video, Youtube, Disney+, NOW, RaiPlay, DAZN, Spotify, Infinity, RaiPlay, ecc. Ottieni tutte le migliori app e giochi su Google Play. E goditi il ​​grande schermo con Google TV.✓ 2 GB di RAM + 8 GB di ROM, 2 GB di spazio di archiviazione DDR4. La ROM eMMC da 8 GB offre spazio sufficiente per l’installazione di app, giochi, Potente chip Amlogic S905Y4 CPU ARM Cortex A35 quad core a 64 bit con prestazioni elevate e basso consumo energetico, puoi goderti la sua velocità di elaborazione e la sua qualità nella decodifica di più formati, offrendo un’esperienza utente e una qualità di immagine e colore sorprendenti.✓Include il controllo remoto con Google Voice Assistant, è possibile accompagnarti a chattare e gestire le tue attività quotidiane con la voce. Basta premere il pulsante Google Assistant sul telecomando Usa la tua voce per cercare, trasmettere e controllare facilmente la riproduzione dei contenuti. Dispone inoltre di tasti di scelta rapida per le applicazioni YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play e Netflix.✓ Ampia connettività con WIFI DUAL BAND e BT 5.0, Wi-Fi 5 2.4G+5G + BT 5.0. BT 5.0 ha una distanza di trasmissione più lunga e una velocità maggiore. Ha una copertura più ampia e una velocità quattro volte superiore a quella odierna.✓ Decodifica AV1 Il META C1 Google TV STICK ha la decodifica in tempo reale di AV1 4Kx2K@60fps. Supporta quasi tutti i formati audio e video come i formati video HDMI 3D, permettendoti di goderti video 4K HD.