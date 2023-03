Chiattillo e Naditza: parla il regista di Mare Fuori

Mare Fuori – come già detto più volte – è la serie del momento e il successo ottenuto dalla terza stagione su RaiPlay e Rai2 ne è una conferma. A dire addio alla serie però, oltre Carolina Crescentini, sono stati anche Nicolas Maupas e Valentina Romani, rispettivamente Chiattillo e Naditza.

I due attori, già qualche giorno fa, hanno confermato l’addio alla serie con un post condiviso su Instagram: “È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile“.

Notizia confermata anche da Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, che ha dedicato a Nicolas “Chiattillo” Maupas e Valentina “Naditza” Romani due dediche.

E ancora:

“Nicolas, quanto mi hai commosso piccolo grande Lord, questo è il tuo ultimo ciak, l’ho ritrovato, e adesso comincia l’attesa per ritrovare te, dove ti ho lasciato od ovunque sarai, ma tanto ti troverò, perché dietro di te lasci una scia di luce che non si può spegnere”.

/

“Valentina, ti ho conosciuta nelle Filippine, ho avuto paura ti fossi persa in un centro commerciale dall’altra parte del mondo, ti ho guardato muoverti senza paura (tranne una) per l’Europa, hai vestito molti panni, in così pochi anni sei arrivata in cima al mondo, una cima chiamata Napoli, e lì abbiamo riso e faticato finalmente insieme. Sempre hai soffiato vita nelle pagine, e i giorni, sempre troppo pochi, li hai fatti volare via. Però resteranno quelle immagini, le nostre ombre in quei luoghi che abbiamo vissuto, fino alla stazione di Toledo, dove tutto era cominciato e ora si apre via… fino al prossimo “ed eccola lì”.