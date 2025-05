Chiarimenti al Quirinale: Stop ai Controlli Antimafia Ponte Messina

Il Quirinale ha chiarito le circostanze relative al ritiro della norma sui controlli antimafia per il Ponte sullo Stretto di Messina, inizialmente inclusa nel decreto legge Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri. In una nota, l’ufficio stampa ha segnalato che “alcune inesattezze” sono comparse sulla stampa, specificando che la norma non era presente nel testo inviato al Quirinale, bensì è stata aggiunta poche ore prima della riunione del Consiglio.

Il comunicato fa riferimento alle vigenti norme antimafia, considerate già rigorose per opere come il Ponte. La norma proposta contemplava una procedura speciale, adottabile in situazioni emergenziali, ma che non offre garanzie superiori rispetto a quelle già previste dalle normative ordinarie. Inoltre, tale procedura speciale consentirebbe deroghe rispetto al Codice antimafia, differente da quelle imposte per opere strategiche di rilevanza nazionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com