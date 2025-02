Chiarezza nelle alleanze

Martedì 25 febbraio, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha risposto alla Camera alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione, che è stata poi respinta. L’intervento di Santanchè è stato definito “arrogante” e “di cattivo gusto” da Pier Luigi Bersani, che ha criticato anche la premier Giorgia Meloni. Bersani ha sottolineato l’incredibile situazione in cui resta in carica una ministra che ha chiesto le dimissioni di altri in diversi casi.

La mozione di sfiducia era stata presentata a causa dei procedimenti giudiziari che coinvolgono Santanchè, accusata di vari reati. Durante la trasmissione “Otto e Mezzo”, Bersani ha commentato le scuse di Santanchè sulle sue passate richieste, rispondendo sarcasticamente: “E alla buon’ora”. Il confronto ha portato anche a considerazioni sulla premiership di Meloni, con Bersani che ha indicato come si stia chiarendo l’alleanza politica attuale, ricordando le dimissioni di Josefa Idem dal governo Letta per questioni di etica.

In aggiunta, ha descritto l’intervento di Santanchè come rappresentativo di una “ricchezza spregevole” che non considera la vita quotidiana delle persone. Bersani ha chiesto alla destra di rispettare l’articolo 54 della Costituzione, evidenziando che il rispetto delle leggi dovrebbe essere un valore condiviso da chi governa. Ha anche menzionato ulteriori casi di membri del governo che non rispettano le leggi, enfatizzando un clima di impunità che potrebbe portare a una diminuzione del rispetto per le norme tra i cittadini.