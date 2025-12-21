Chiara’s Bakery: dolci italiani negli Stati Uniti

Chiara Zandomeneghi, originaria di San Trovaso di Preganziol, è conosciuta sui social come Chiara’s Bakery. Ha 31 anni e cinque anni fa si è trasferita in North Carolina, dove ora vive e lavora nel donut shop “Sugar donuts” con suo marito. Chiara ama condividere le sue ricette sui social, dalle dolci pumpkin pie alle irresistibili donuts, e anche scorci di vita quotidiana. Ha iniziato a fotografare i dolci che preparava e poi a postarli su Instagram, dove è diventata conosciuta e ha iniziato a collaborare con magazine e riviste.

Il trasferimento in America non era nei suoi piani, ma dopo aver studiato comunicazione e marketing, si è resa conto che il lavoro d’ufficio non faceva per lei. La scintilla per l’America è scoccata quando ha conosciuto suo marito, che aveva acquistato una bakery in North Carolina. Ora lavora nel donut shop e propone dolci americani con un tocco italiano. Chiara non dimentica mai le sue origini e porta la sua Treviso nel donut shop di Charlotte, proponendo il tiramisù secondo la ricetta classica e cercando di educare i clienti su Treviso.

Sui social, Chiara si mostra senza filtri né sovrastrutture, spesso in dialetto veneto, e i suoi follower la apprezzano per la sua spontaneità e ironia. Non si trucca e non si impone, e risponde ai clienti in veneto. I prossimi programmi di Chiara sono avviare un’attività di consulenza per gli italiani che vogliono aprire un locale in America. Intanto si prepara a godersi la sua amata sopressa trevigiana e la città di Treviso si prepara a riabbracciarla. Il sindaco Mario Conte le ha scritto sui social: “Ti aspettiamo a Treviso”.