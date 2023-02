Chiara si vendica delle corna di Davide, lui reagisce in maniera inaspettata

Davide Donadei, secondo quanto trapelato nel corso degli ultimi mesi, avrebbe avuto più amanti mentre stava con Chiara Rabbi. L’ultima sarebbe “una donna famosa di Casoira” che è stata scoperta dalla Rabbi proprio guardando la diretta del Grande Fratello Vip.

“Mi fa rabbia, questa ragazza è la stessa persona che si proclamava addirittura mia amica, che nel momento in cui eravamo in crisi mi propose di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta e in qualche modo lo abbia anche tutelato, lui continua a sp**tanarsi”.

Quando ieri sera Antonella Fiordelisi ha scoperto che Edoardo Donnamaria aveva fatto il porcellino con Nicole Murgia, Chiara Rabbi ha tirato una frecciatina via social che è stata riportata in puntata. “Benvenuta nel club Anto” – ha scritto su Instagram – “Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento“.

Chiara smaschera le corna, Davide sbotta: “Andasse a F”

Inizialmente Davide Donadei non ha risposto, ma al termine della puntata – dopo l’esibizione di Orietta Berti e i titoli di coda – parlando con Antonella e Nikita ha sbottato: “Quel messaggio di Chiara? Incredibile, andasse a fanc*lo!“. E dopo si è isolato in piscina a riflettere senza parlare più con nessuno.

CHIARA GEME PER SEMPRE FAMOSA.

Il cuoco Davide, per chi non lo sapesse, ha tradito la sua ragazza e la faceva passare per pazza gelosa. Ma chi li seguiva (come me) sa come sono andate le cose.

