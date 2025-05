Chiara Pompei: tentato suicidio e ricovero in clinica

Chiara Pompei, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha rivelato di aver tentato il suicidio a soli 23 anni. La giovane, attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica, ha spiegato tramite Instagram di aver agito con un coltello dopo aver ricevuto messaggi che insinuavano una sua presunta attività di prostituzione nei locali.

Nel suo racconto, Pompei ha elencato una serie di problemi, tra cui tradimenti e bugie, che hanno contribuito al suo stato d’animo. Ha espresso il dolore di non sentirsi apprezzata dalle persone a cui tiene di più, inclusi familiari e amici.

La situazione è degenerata dopo un messaggio di Riccardo Sparacciari, con cui ha avuto una relazione, che l’ha colpita profondamente. In post successivi ha sottolineato il suo desiderio di porre fine alla sua vita, ma ha anche accennato di essere stata “salvata in tempo”. Chiara ha riflettuto sul suo stato di solitudine, ringraziando coloro che le sono stati vicini, ma anche esprimendo la frustrazione per il dolore che ha subito.

Dopo aver abbandonato il programma il 11 febbraio scorso, chiudere la frequentazione con Sparacciari si è rivelato particolarmente difficile. Nel suo ultimo messaggio, Pompei ha dichiarato di desiderare di rimanere sola e ha espresso una sorta di ‘addio’, sottolineando il peso delle menzogne e cattiverie ricevute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it