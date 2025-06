Chiara Pompei: dalla crisi al recupero in clinica psichiatrica

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso aggiornamenti sulla sua salute dopo un tentativo di suicidio, avvenuto lunedì scorso. La ventitreenne, originaria di Roma, si è ferita con un coltello da cucina durante una lite con il fidanzato Riccardo Sparacciari, che ha prestato i primi soccorsi. Chiara è stata salvata grazie all’intervento del personale medico ed è attualmente ricoverata in un reparto psichiatrico.

Attraverso i social, ha comunicato di sentirsi meglio e ha promesso di non ripetere gesti autolesionisti. Ha rivelato di ricevere cure e controlli medici, sottolineando che gli esami hanno confermato la salute del suo cervello. Inoltre, ha dichiarato di aver perso molto sangue, ma di stare recuperando. Ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha rassicurato i suoi fan sulla sua salute, riconoscendo il supporto della sua famiglia in questo momento difficile.

Chiara ha descritto il suo tentativo di suicidio come la conseguenza di un periodo di crisi dopo un periodo di felicità. Ha affermato di essersi sentita persa e incompresa, sottolineando che il peggio è alle spalle e di voler tornare più forte. Ha anche rivelato di aver reagito impulsivamente a causa della solitudine e delle offese ricevute. I dettagli riguardo ai fallimenti che ha menzionato non sono chiari, ma a febbraio aveva lasciato il trono di Uomini e Donne per approfondire la relazione con Riccardo, mentre a marzo erano emerse voci su una presunta separazione. La dinamica attuale della loro relazione rimane incerta.

