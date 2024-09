Chiara Petrolini, parla il padre dei neonati morti a Le Iene: “Era una maschera”

Chiara Petrolini ha condotto una vita segnata da segreti e menzogne, come raccontato dal padre dei suoi due neonati, sepolti nel giardino della loro casa a Traversetolo. In un’intervista per il programma ‘Le Iene’, il padre ha descritto la sua relazione con Chiara, definendola una “maschera” che non ha mai mostrato cambiamenti significativi. “Non abbiamo mai parlato di bambini,” afferma, sottolineando che Chiara sosteneva di prendere la pillola.

Il giovane, ora in crisi emotiva, riflette su come la loro storia sia iniziata in discoteca, un ricordo ora offuscato dalla rivelazione tragica. Dopo un periodo di separazione, avevano ricominciato a frequentarsi, ma il ragazzo esprime il rimpianto di non aver scoperto la verità prima. “Non l’ho mai vista cambiare, non ho notato nulla,” ripete, descrivendo l’assenza di segni evidenti di gravidanza o sbalzi d’umore. Chiara, spiega, era abile nel nascondere la sua vera condizione.

Riflettendo su cosa fosse successo, il padre ha rivisto ogni dettaglio della loro relazione, ma non riesce a trovare spiegazioni. “Non avevamo rapporti protetti, e lei continuava a dire che prendeva la pillola,” rivela, notando come le sue dichiarazioni siano cambiate nel tempo. Il giorno del ritrovamento del primo bambino, Chiara ha inviato un messaggio inaspettato dicendo di essere “scioccata” perché era stato trovato un bambino in casa. In quel momento, il ragazzo ha faticato a collegare l’accaduto alla sua compagna, sentendosi impotente e confuso.

Infine, il giovane ha commentato sul desiderio di avere o meno figli. “Non abbiamo mai parlato di bambini, non era nei miei piani, ma se fosse successo, me lo sarei tenuto,” afferma, suggerendo che Chiara abbia agito per paura del giudizio altrui. “Era molto attenta a come appariva e questo comportamento è stato in contrasto con ciò che ha fatto,” riflette, lasciandosi andare a un sentimento di vuoto nei confronti di Chiara. La sua testimonianza mette in luce la complessità di una relazione che si è trasformata in un incubo, evidenziando l’impatto devastante delle scelte di Chiara.