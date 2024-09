Chiara Petrolini, parla il padre dei neonati morti a Le Iene: “Era una maschera”

Chiara Petrolini, ex fidanzata di un giovane, è al centro di una tragica vicenda che ha colpito l’opinione pubblica. Durante un’intervista che andrà in onda su ‘Le Iene’, il padre dei due neonati trovati sepolti nel giardino di casa sua a Traversetolo racconta la sua esperienza con Chiara, descrivendola come una persona che indossava una “maschera” e non mostrava segni di cambiamento. Nonostante le sue affermazioni riguardo all’uso della pillola contraccettiva, il giovane non sospettava nulla, né durante la loro relazione né quando sono tornati insieme l’anno scorso.

Il racconto ricorda il loro primo incontro, avvenuto in discoteca, e restituisce l’immagine di una donna che sembrava stabilizzata e che aveva il potere di guidarlo sulla “retta via”. Col passare del tempo, il giovane si è reso conto che Chiara poteva trasformarsi in qualcuno di incomprensibile e devastante. Tra il primo e il secondo bambino, c’era stata una pausa di un anno, e il giovane ha ammesso di essersi lasciato nuovamente abbindolare, sperando che questa volta le cose fossero diverse.

Nella testimonianza, il ragazzo esprime la sua incredulità per come sia stato possibile che Chiara riuscisse a nascondere una gravidanza e, successivamente, una realtà così drammatica. Sottolinea che non ha percepito alcun cambiamento nel suo aspetto fisico o nel suo comportamento, e anche se immaginava che potesse temere di essere scoperta, tutto appariva normale.

Il giovane riflette sul giorno in cui è stato trovato il primo bambino. Chiara gli ha inviato un messaggio, informandolo della scoperta e lasciandolo in uno stato di shock. Non riusciva a collegare la situazione a lei e sperava di non interferire con la sua vacanza. Solo dopo, quando i carabinieri lo hanno contattato, ha realizzato la gravità della situazione, sentendosi impotente e incompreso.

Infine, confida di non aver mai parlato di figli con Chiara e di non aver mai avuto questo desiderio. Seppur fosse rimasto scioccato dalle sue azioni, a lui non sarebbe mai dispiaciuto tenerli se lei avesse deciso di avere i bambini. Infine, il giovane esprime un senso di vuoto nei confronti di Chiara, avvertendo una frattura incolmabile nella loro relazione.