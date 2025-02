Chiara nuova tronista, spunta il presunto fidanzato: “Non posso accettare questa messa in scena”

Una nuova controversia potrebbe colpire il programma Uomini e Donne a causa di Chiara, la nuova tronista, e della sua presunta relazione segreta con Riccardo Sparacciari. Riccardo ha rivelato tramite Instagram che lui e Chiara si sono frequentati per cinque mesi, dalla fine di agosto fino a gennaio. Durante la loro relazione, Chiara ha coinvolto la redazione di Uomini e Donne, affermando di essere disponibile per incontri occasionali. Nonostante le promesse di Riccardo che non avrebbe partecipato al programma, Chiara ha deciso di avventurarsi nel trono, dicendo di volerlo fare per il suo futuro e la sua famiglia.

Riccardo ha espresso confusione e frustrazione per l’incoerenza di Chiara, che lo rassicurava sui suoi sentimenti, mentre allo stesso tempo continuava a frequentare il programma. Durante le comunicazioni, Chiara ha descritto il contesto del programma come una farsa, dicendo che non era realmente interessata ai corteggiatori e insistendo che il suo desiderio era di tornare da lui. Ha suggerito a Riccardo di fare domanda per corteggiarla, promettendo che una volta finito il percorso sarebbe tornata.

Le promesse di Chiara hanno lasciato Riccardo profondamente indeciso, ma anche arrabbiato per la situazione ingannevole. Conclude la sua testimonianza denunciando la capacità di Chiara di ingannare non solo lui, ma anche la produzione e il pubblico, con un comportamento che appare distante dalla verità dei suoi sentimenti. Riccardo afferma di avere prove concrete della loro relazione e dei suoi veri sentimenti.