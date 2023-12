Chiara Nasti sbotta e scoppia la polemica: “Finti etero! Non sono omofoba”

Ancora una volta Chiara Nasti al centro di una polemica e questa volta c’entrano le borse firmate. L’influencer da sempre pubblica foto in cui indossa bellissime borse griffate e spesso tra i commenti ci sono utenti che l’accusano di voler ostentare le Chanel, Hermes, Gucci che compra (ma anche fosse? Tra l’altro il suo lavoro è proprio quello di mettere in vetrina la sua vita). Chiara Nasti invece di rispondere con ironia o frecciatine intelligenti a questi commenti da boomer, ha ben pensato di fare un’analisi assurda e sgrammaticata, che ha alzato un polverone. Secondo l’ex naufraga, gli uomini che la criticano per le sue borse sarebbero dei finti etero, frustrati a cui le donne fanno senso.

“Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due scatole, ormai mi hanno annoiata pure le borse ) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Ma cosa più sconvolgente sono gli “uomini” (chiamiamoli così va) perché si ossessionato da ste Chanel/hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un uomo sano la prima cosa che gli passi in mente è porre l’attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge, sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare.

Comunque la spiegazione l’ho trovata e sempre saputa. Fate finta di essere etero e dovete scaricare questa frustrazione sulle donne. Vi nascondete dietro ste povere ragazze con la scusa “sono fidanzato”. Ma secondo voi non l’abbiamo ancora capito? Venite a insultare pesantemente le donne. A pro di che? Perché? Qual’è il motivo? Perché fare il commento dicendo ‘sei tutta finta’, ‘ostenti le borse’, ‘cose che compra tuo marito’? Che commenti da vero uomo so?

E non mi si venga a usare scusa dell’omofobia proprio a me . Che tutti i miei amici sono gay. Ma sono amici gay con gli attributi sotto! Gay che commenti del genere se li sognano e li vedono allo stesso modo mio. La pensiamo uguale. Siete una vergogna, prendete coraggio e fate quello che vi sentite di fare, piuttosto che insultare le ragazze. Si vede dalle vostre facce che siete angosciati e provate senso verso le donne con questi commenti.

Se mio marito facesse un commento del genere penso che lo lascerei. Se scrivesse queste cose sarebbe scioccante. Lui piuttosto guarda la bella donna che c’è in foto e non la borsa”.