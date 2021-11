Chiara Nasti ieri pomeriggio su Instagram ha dato degli sfigati ai concorrenti del Grande Fratello Vip confessando di non voler mai farne parte. “Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”. Queste parole hanno fatto molto rumore e Dagospia in tutta risposta ha pubblicato le sue foto ai provini del reality.

“Dagospia è però in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? E’ stata scartata. Se le parole non bastano, vi mostriamo anche le immagini in esclusiva!”

Chiara Nasti contro il Grande Fratello Vip: “Roba da sfigati, non lo farò mai!”, ma spuntano le foto del suo provino * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/MNlvxp0c3l — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 22, 2021

Chiara Nasti replica alla polemica sul Grande Fratello Vip: “Mi pregano di partecipare”

Le foto sono state viste anche dalla diretta interessata che, appellandosi ad un tatuaggio mancante, le ha etichettate come vecchie, addirittura di due o tre anni fa.

“Tirar fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche I tattoo) spacciandola per una cosa recente Non è da vigliacchi e bugiardi di più. Io non sono la stessa di due, tre anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh.. si! Vi ringrazio! Il mio parere in merito non cambia però. Tra sfigati comunque vi capite”.

Chiara Nasti ha poi aggiunto: