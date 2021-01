Chiara Nasti, qualora dovesse dimenticarsi il nickname di Instagram, da ora può darsi una sbirciata sul fondoschiena dato che il suo nuovo tatuaggio, impresso a caratteri cubitali Gotich, cita proprio il suo nome sui social: Nastilove.

L’influencer ha condiviso con i follower il momento, ma non a tutti è piaciuto il nuovo tatuaggio. Alcuni lo hanno etichettato come ‘trash’, altri come ‘volgare’ e molti altri ancora come ‘pacchiano’. Almeno pubblicamente sono stati in pochi ad applaudire questa scelta, che di base deve piacere a lei, quindi se la Nasti è felice siamo felici tutti.

Alcuni commenti però sarebbero stati un po’ troppo cattivi, tanto che la stessa Chiara Nasti ha sbottato su Instagram.

“Leggo cose assurde e dovete finirla di entrare nella vita altrui, perché voi non siete un caz*o di nessuno e se io domani decidessi di tatuarmi un pezzo di merda, state sicuri che lo faccio, strafottendomene! E questo per dirvi che c’è gente molto più debole e dovete finirla di cagarmi il caz*o. Scusate i termini. Ma dopo tutto quello che mi scrivono credo che siamo arrivati ai limiti dell’assurdo. Quindi good life e buon tutto, io vi auguro comunque il meglio, tanto chi colpisce a me alla fine gli torna sempre indietro e vi giuro ho le prove, devo portarvi i testimoni. Comunque ora vado a studiare”.

Sulla storia ha poi scritto:

“Poveri, non sanno quello che fanno. Io comunque vi ho avvisati”.

Ecco il video:

La scorsa estate Chiara Nasti è finita di nuovo al centro delle polemiche in seguito all’ennesimo tatuaggio, quando si incise l’anno 1998 scritto 98′ al posto di ’98. Inizialmente, presa alla sprovvista, si difese, per poi ammettere di aver detto una bugia.