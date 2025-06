Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: Festa di Compleanno a Ibiza

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni celebrano la loro unione in occasione del trentesimo compleanno del calciatore, festeggiato con una grande festa a Ibiza. La coppia, sposata nel 2023 nella basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, ha organizzato un evento a tema “total white” in un ristorante di un hotel di lusso. Tra gli invitati c’era anche Angela Nasti, sorella di Chiara.

La coppia ha condiviso momenti della festa sui social, includendo foto che mostrano un’atmosfera festosa e accogliente. I loro figli, Thiago e Dea, hanno partecipato, “rubando la scena” ai genitori. La location offriva una vista mozzafiato sul mare, e i dettagli dell’allestimento includevano un tocco di ironia con segnaposto divertenti.

Durante la festa, che ha visto un lungo tavolo decorato con fiori e candele, Mattia ha immortalato brindisi e momenti di felicità condivisi con Chiara, sottolineando il loro legame in un giorno speciale. Risate e balli hanno caratterizzato l’evento, che si è concluso con un dolce bacio tra i festeggiati, rendendo omaggio a un momento di gioia familiare e celebrazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.cosmopolitan.com