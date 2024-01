Chiara Nasti di nuovo incinta, la conferma dopo la dedica di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti ha confermato oggi con una storia su Instagram di essere incinta del secondo figlio di Mattia Zaccagni. Il calciatore biancoceleste avava anticipato ieri la notizia quando, dopo il gol segnato durante il derby contro la Roma, ha festeggiato con il pollice in bocca per mimare il ciuccio e un pallone sotto alla maglia come un ‘pancione’.

Questa mattina l’influencer napoletana ha postato la foto dell’ecografia che conferma la seconda gravidanza. “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!!”, aveva scritto in precedenza la 25enne postando l’immagine del marito con il ‘pancione’ in campo durante la partita contro la Roma.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno già un figlio, Thiago, avuto nel novembre 2022. A giugno di quest’anno di sono sposati con una splendida cerimonia a Roma.