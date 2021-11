Chiara Nasti oggi ha pubblicato su Instagram una storia in risposta alla domanda posta da un follower: “Faresti il GFVip?“. Una domanda lecita (lei in passato ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, salvo poi ritirarsi dopo una settimana per mancanza del fidanzato), a cui lei ha così risposto:

“Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”.

Una risposta pungente e soprattutto inaspettata, dato che questa estate l’infuencer era finita proprio nella lista dei papabili concorrenti della nuova edizione iniziata lo scorso settembre.

E infatti a distanza di poche ore dalla pubblicazione di quella storia, Giuseppe Candela su Dagospia ha pubblicato un articolo dove ha scritto che Chiara Nasti questa estate ha partecipato ai provini per il Grande Fratello Vip e se ora non è nella rosa dei concorrenti è perché non è stata scelta dagli autori.

“Dagospia è però in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? E’ stata scartata. Se le parole non bastano, vi mostriamo anche le immagini in esclusiva!”

Chiara Nasti scartata al Grande Fratello Vip: colpa della sua professione?

Lo scorso agosto Alfonso Signorini fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni ha così parlato del nuovo cast, realizzato al grido di “basta influencer”.