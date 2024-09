Chiara, la nuova reazione alla canzone di Fedez, poi parla lui: “Caldo”

Dopo giorni di polemiche e dissapori, l’influencer Chiara Ferragni ha finalmente espresso la sua opinion sulla canzone “Allucinazione Collettiva” di Fedez, definendola una “finta canzone romantica” priva di autenticità. Sottolineando che non si tratta di un brano di diss, ha affermato che la canzone rappresenta un tentativo di sfruttare la situazione attuale e ha espresso il desiderio di essere lasciata fuori dalle controversie. Ferragni ha mantenuto un profilo basso per proteggere la sua famiglia, ma ha dichiarato di essere stanca degli attacchi, dei pettegolezzi infondati e del gossip dannoso. Con determinazione, ha voluto chiudere questo capitolo e proseguire con la sua vita in tranquillità, affermando di non voler essere coinvolta in questioni che non la riguardano.

Sabato, il tiktoker Riccardo Maurizio Buscaglia ha pubblicato un video su TikTok utilizzando il brano di Fedez, esprimendo scetticismo riguardo alla scelta del rapper di dedicare una canzone romantica a Chiara dopo averla “dissata”. Nel suo video, ha posto domande retoriche sul significato di questo cambio di tono, insinuando che potrebbe trattarsi di una strategia di marketing. Domenica, Buscaglia ha condiviso un altro video in cui ha mostrato il “like” di Chiara al suo precedente post, esprimendo entusiasmo per l’attenzione ricevuta dalla celebrità.

Nel frattempo, Fedez non è rimasto in silenzio e ha accennato a un prossimo rilascio di una nuova canzone, specificando che non sarà necessariamente legata a Chiara Ferragni o a Tony Effe. Attraverso un post su Instagram, ha scritto: “Uscito dagli inferi. La penna è calda e io pure”, lasciando intendere che ha in serbo nuovi progetti musicali.

Questa situazione ha portato a un accresciuto dibattito sui social, con molti utenti che discutono le dinamiche tra Ferragni e Fedez, mentre il pubblico rimane in attesa delle prossime mosse musicali del rapper. La tensione tra i due influencer, alimentata dai dissing e dalle reazioni online, continua a tenere banco, interessante non solo per i fan ma anche per gli osservatori del panorama musicale e della cultura pop.