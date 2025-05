Chiara Jaconis: tragedia a Napoli, la vittima e il colpevole

La Procura dei Minori di Napoli ha concluso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, turista di 30 anni, colpita alla testa il 15 settembre 2024 da una statuetta d’onice lanciata da un balcone nei Quartieri Spagnoli. Il responsabile è un ragazzo di 13 anni, già noto per comportamenti simili, ma non sarà imputato perché non penale sotto i 14 anni. Chiara, originaria di Padova e parte del team creativo di Prada a Parigi, morì due giorni dopo l’incidente.

Le indagini hanno accertato che il gesto del minorenne non era premeditato, bensì impulsivo. Nonostante ciò, il ragazzo era già stato segnalato per aver lanciato vari oggetti dal balcone. La posizione del suo fratello maggiore è stata archiviata, mentre restano attive le indagini sui genitori, accusati di omessa vigilanza e omicidio colposo. La famiglia di Chiara ha espresso grande dolore e denuncia verso i genitori del ragazzo, ritenendoli responsabili per la mancata sorveglianza. I genitori negano ogni accusa, affermando di non aver mai notato le statuette. Le autorità stanno valutando se la storia del minorenne giustificasse una maggiore attenzione da parte loro.

Fonte: www.virgilio.it