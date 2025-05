Chiara Iezzi sul periodo buio: “Ho dormito in uno studio”

Proprio come sua sorella Paola, Chiara Iezzi ha raccontato il periodo difficile successivo alla loro separazione professionale. Dopo il sottovalutato Milleluci e Giungla, nel 2013 le due hanno preso strade diverse, fino al ritorno al Festival di Sanremo 2023. La pausa non è stata facile; Paola ha rivelato a Belve di essersi sentita persa, con brutti pensieri, e di aver deciso di chiedere aiuto. Chiara, intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha condiviso le sue crisi personali che le hanno impedito di lavorare. Ha impiegato anni a confidarli a Paola, poiché aveva già elaborato la situazione. Non considerava la loro pausa come una crisi familiare, ma una professionale, causata da uno scontro con il mercato musicale, che non rispondeva alle loro proposte.

Chiara ha confessato anche esperienze personali più profonde, come aver dormito in uno studio per non pagare l’affitto. Tale situazione le ha fatto comprendere che era diventato difficile essere imprenditrici di sé stesse, continuando a investire nella musica in un periodo di flessione. A differenza di Chiara, Paola mostrava un ottimismo che la spingeva a credere in un cambiamento positivo. Chiara, invece, ha sentito il bisogno di fermarsi, sebbene con grande dispiacere. Fortunatamente, tutto questo è passato e le due sorelle sono riuscite a riemergere con successo.

