Chiara Iezzi parla dell’ex marito e dell’ex fidanzato che ha amato in contemporanea a Paola

“Io e mia sorella Paola oggi siamo solo due persone che lavorano insieme e si vogliono molto bene“, ha dichiarato Chiara Iezzi a Il Messaggero in una lunga intervista in cui parla anche d’amore. “Adesso non ho legami, ma ogni tanto un po’ mi diverto con il s3sso“. In passato è stata sposata con Meir Cohen, ebreo ortodosso che ha unito in matrimonio nel 2014 a Cipro. “Il matrimonio? È finito. Ma siamo rimasti amici, abbiamo anche lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato“.

Chiara Iezzi: «Coraggio, mi sposo». La cantante ci parla di Meir Cohen, ex rabbino che l’ha conquistata parlando di… http://t.co/MDmqZ9g4 — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) July 25, 2012

Chiara Iezzi, l’uomo amato in contemporanea a sua sorella Paola

Quando il giornalista le ha ricordato “quella storia del 2007, quando per quattro mesi lei e su sorella avete avuto una relazione con lo stesso uomo, sapendo più o meno l’una dell’altra“, Chiara Iezzi ha precisato: “Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone“. La storia citata risale al 2007 e venne raccontata ai media poco dopo l’uscita dell’album Milleluci. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente le due sorelle raccontarono: “Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate“.

Chiara Iezzi ha poi confessato che a voler mettere un freno alla loro carriera discografica è stata proprio lei.